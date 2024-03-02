Кубок мира, зачёт масс-стартов, мужчины: Дале-Шевдал лидирует, Йоханнес Бё — третий

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошёл мужской масс-старт. После него был обновлён зачёт в этой дисциплине: во главе рейтинга остался норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, а лидер общего зачёта Кубка мира из Норвегии Йоханнес Бё занял третье место.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, входящими в топ-10 зачёта масс-стартов на Кубке мира.

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 174 очка.

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 166.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 162.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 136.

5. Бенедикт Долль (Германия) — 120.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 113.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 109.

8. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 104.

9. Кентен Фийон Майе (Франция) — 100.

10. Йеспер Нелин (Швеция) — 96.

В сезоне-2023/2024 запланировал ещё один масс-старт: он пройдёт на заключительном, девятом, этапе Кубка мира в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.