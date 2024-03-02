Кубок мира, общий зачёт, мужчины: братья Бё продолжают лидировать

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Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершились мужские личные гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Был обновлён общий зачёт Кубка мира, в котором лидерство сохранили пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё и трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, представляющие Норвегию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка мира.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 878 очков.

2. Тарьей Бё (Норвегия) — 819.

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 769.

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 728.

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 673.

6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 605.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 540.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) — 527.

9. Йоханнес Кюн (Германия) — 495.

10. Юстус Штрелов (Германия) — 484.

В воскресенье, 3 марта, в Хольменколлене пройдут супермикст и смешанная эстафета.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.