Кубок мира, общий зачёт, мужчины: братья Бё продолжают лидировать

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершились мужские личные гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Был обновлён общий зачёт Кубка мира, в котором лидерство сохранили пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё и трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, представляющие Норвегию.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, входящими в топ-10 общего зачёта Кубка мира.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 878 очков.
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 819.
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 769.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 728.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 673.
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 605.
7. Бенедикт Долль (Германия) — 540.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) — 527.
9. Йоханнес Кюн (Германия) — 495.
10. Юстус Штрелов (Германия) — 484.
В воскресенье, 3 марта, в Хольменколлене пройдут супермикст и смешанная эстафета.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.