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Видео победы Лены Хекки в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира

Видео победы Лены Хекки в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира
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Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошёл женский масс-старт на 12,5 км. Победу в нём одержала швейцарка Лена Хекки, которая прошла дистанцию с двумя промахами.

Второй к финишу пришла шестикратная чемпионка мира и действующая обладательница Кубка мира из Франции Жулия Симон, которая уступила сопернице 16,8 секунды с четырьмя промахами. Замкнула тройку сильнейших ещё одна француженка Лу Жанмонно, двукратная чемпионка мира, проигравшая победительнице гонки 22,3 секунды и допустившая три ошибки на стрельбе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором масс-старта, ставшего победным для Лены Хекки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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