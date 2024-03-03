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Нелин высказался о завоевании бронзовой медали в масс-старте на этапе Кубка мира

Нелин высказался о завоевании бронзовой медали в масс-старте на этапе Кубка мира
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Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафетах Йеспер Нелин высказался о завоевании бронзовой медали в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Наконец-то я смог подняться на пьедестал почёта! В течение многих лет чувствовал, что во мне есть этот потенциал. Не знал, на каком месте я иду, когда выходил со стрельбы. Затем я прошёл отметку, но нервничал, что кто-то меня обгонит, поэтому в конце был шокирован. Я невероятно рад финишировать третьим», — приводит слова спортсмена SVT.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Лейгрейд (Норвегия) — 37:52,0 (один промах).
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 6,4 секунды (2).
3. Йеспер Нелин (Швеция) +9,9 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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