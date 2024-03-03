Наталия Шевченко — о победе в финале КР: хотелось закончить на красивой ноте

Победительница общего зачёта Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024 Наталия Шевченко прокомментировала успех в последней гонке турнира. Спортсменка из Свердловской области завоевала золотую медаль в пасьюте на этапе в Уфе.

«Сил не так много, просто сегодня хорошее скольжение лыж. Шлось довольно легко, была хорошая скорость. Старалась нигде не зависать, всё получилось. Последний подъём? Пошла на последний круг на пятой позиции, думала их догнать на первом подъёме, так как девчонки проигрывали именно там, а я много отыгрывала. Потом уже дело техники. Планировала на этом подъёме всё решить заранее, чтобы не было разборок на финише.

Как можно объяснить такие успехи? Видимо, талант. Совокупность всех факторов: стрельбы и хода. Но хотелось бы даже побыстрее. Хотелось закончить Кубок России на красивой ноте — победой — и всё получилось», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

По итогам сезона-2023/2024 Наталия Шевченко одержала четыре победы на Кубке России. В тотале спортсменка набрала 463 очка.