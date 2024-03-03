Наталия Шевченко выиграла зачёт гонок преследования в рамках Кубка России

Биатлонистка Наталия Шевченко (Мехрюкова) стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Кубка России — 2023/2024 в гонках преследования. До этого она выиграла зачёт спринтерских гонок и досрочно стала обладательницей Кубка России.

Сегодня, 3 марта, состоялся последний женский пасьют в рамках Кубка России — 2023/2024, в котором Наталия Шевченко одержала победу. По сумме двух гонок она набрала 120 очков. Второе место в зачёте гонок преследования заняла Елизавета Каплина, набравшая 97 очков. Тройку лучших замкнула Наталья Гербулова (88).

Напомним, обладательница Кубка России в зачёте гонок преследования определилась по итогам двух пасьютов.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.