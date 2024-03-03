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Анастасия Шевченко — о бронзе в пасьюте КР: на последний круг я уходила уже без сил

Анастасия Шевченко — о бронзе в пасьюте КР: на последний круг я уходила уже без сил
Анастасия Шевченко
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Обладательница бронзовой медали женского пасьюта в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России в Уфе Анастасия Шевченко поделилась мнением, что поражение от Натальи Гербуловой добавит ей опыта.

«Старалась стрелять чисто, но на первой лёжке немного поторопилась, поэтому сегодня постаралась собраться на других рубежах, я очень рада, что у меня это получилось и обернулось третьим местом. Скорее, этот результат победа для меня, чем проигрыш. Рада, что с Наташей мы снова вместе на пьедестале. Это нереально крутые ощущения.

На последний круг я уходила уже без сил и старалась держаться и терпеть до последнего. Получился захватывающий финиш. Хоть у меня и не получилось обогнать Наташу Гербулову, это большой опыт, и я рада получить его. Теперь у нас главный старт остался на чемпионате России, где настраиваюсь только на лучшее», — сказала Шевченко в интервью Metaratings.

Анастасия Шевченко завершила сезон-2023/2024 в Кубке России на четвёртом месте в общем зачёте. Её отставание от лидера составило 108 очков.

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