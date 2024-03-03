Биатлонист Идинов пришёл на финиш пасьюта в Уфе на одной лыже

28-летний биатлонист из Московской области Евгений Идинов пришёл на финиш гонки преследования в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России в Уфе с одной лыжей.

Незадолго до финиша пасьюта Идинов столкнулся с Михаилом Бурундуковым (ХМАО-Югра) и Андреем Вьюхиным (Тюменская область), влетел в ограждение, потерял лыжу и сломал палку. По итогам гонки Евгений Идинов занял 24-е место, проиграв лидеру больше четырёх минут. Вьюхин пересёк финишную черту на 17-й позиции, а Бурундуков стал 18-м.

Фото: «Матч ТВ»

Напомним, победителем мужского пасьюта стал Евгений Сидоров (Красноярский край). Второе место занял Антон Бабиков (Республика Башкортостан), а бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (Удмуртская республика).

Финальный этап Кубка России по биатлону в Уфе. Гонка преследования. Мужчины. Результаты:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 34.36,7.

2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +2,2 секунды.

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +4,8.

17. Андрей Вьюхин (Тюменская область) +3:00,7.

18. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) +3:02,4.

24. Евгений Идинов (Московская область) +4:06,1.