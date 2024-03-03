Сидоров — о золоте в пасьюте: были мысли, что могу и не выиграть гонку

Победитель заключительной гонки в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе Евгений Сидоров рассказал о тренерских установках, которые он получил на последнем круге мужского пасьюта.

«Были мысли, что я могу и не выиграть гонку, а заехать в тройку. Сзади были сильные ребята. Я начал поспокойнее первую часть круга. Мне говорили, что такой отрыв и остаётся от Бабикова — две‑три секунды. На двухэтажном подъёме мне тренер сказал, что со второй части можно начинать включаться. Мне сообщили, что я начинаю отбегать, оставалось просто додержать отрыв до финиша», — приводит слова Сидорова «Матч ТВ».

Напомним, на последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.