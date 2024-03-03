Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная эстафета
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сидоров — о золоте в пасьюте: были мысли, что могу и не выиграть гонку

Сидоров — о золоте в пасьюте: были мысли, что могу и не выиграть гонку
Евгений Сидоров
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель заключительной гонки в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе Евгений Сидоров рассказал о тренерских установках, которые он получил на последнем круге мужского пасьюта.

«Были мысли, что я могу и не выиграть гонку, а заехать в тройку. Сзади были сильные ребята. Я начал поспокойнее первую часть круга. Мне говорили, что такой отрыв и остаётся от Бабикова — две‑три секунды. На двухэтажном подъёме мне тренер сказал, что со второй части можно начинать включаться. Мне сообщили, что я начинаю отбегать, оставалось просто додержать отрыв до финиша», — приводит слова Сидорова «Матч ТВ».

Напомним, на последних метрах гонки преследования стреляющий лыжник из Красноярского края убежал от Антона Бабикова, который впоследствии стал вторым. Чемпион мира 2017 года проиграл лидеру 2,2 секунды на финише. Третье место у Ильназа Мухамедзянова. Его отставание составило 4,8 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2023/24. Финал, Уфа
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
03 марта 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
34:36.7
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+2.2
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+4.8
Материалы по теме
«За 15 лет ни разу так не стрелял». Интервью с сенсационным героем биатлонной Спартакиады
«За 15 лет ни разу так не стрелял». Интервью с сенсационным героем биатлонной Спартакиады
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android