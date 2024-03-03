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Латыпов — о КМ: надеюсь, что ещё смогу составить конкуренцию Йоханнесу Бё

Латыпов — о КМ: надеюсь, что ещё смогу составить конкуренцию Йоханнесу Бё
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Российский биатлонист, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов рассказал о своём интересе к Кубку мира-2023/2024.

«За Кубком мира по биатлону слежу. Вижу, что Йоханнес Бё каждый раз доказывает, что он один из величайших биатлонистов, выигрывает всё больше и больше и обновляет рекорды. Хотел бы составить ему конкуренцию и надеюсь, что это будет возможно», – приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

Сегодня, 3 марта, гонкой преследования на 12,5 км завершилась программа мужского Кубка России по биатлону — 2023/2024. Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт соревнований.

В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Затем отстранение было продлено на сезон-2023/2024.

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