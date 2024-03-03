Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная эстафета
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фото: Эдуарду Латыпову вручили награды Кубка России по биатлону

Фото: Эдуарду Латыпову вручили награды Кубка России по биатлону
Комментарии

В Сети появилась фотография победителя общего зачёта Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024 Эдуарда Латыпова с супругой и дочерями.

На фотографии, которую опубликовал Союз биатлонистов России (СБР), семья запечатлена вместе с наградами бронзового призёра Олимпиады-2022. Большой хрустальный Кубок страны в руках держит его правообладатель, а Малый кубок за спринтерские гонки оказался у старшей из дочерей — Виктории.

Эдуард Латыпов с семьёй

Эдуард Латыпов с семьёй

Фото: СБР

Эдуард и Дарья Латыповы сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у пары родился первый ребёнок —дочь Виктория. Вторая дочь Латыповых Арина появилась на свет в августе прошлого года. Крёстными родителями младшей дочери стали биатлонисты Максим Цветков и Любовь Калинина.

Материалы по теме
«Не знал, что так получится». Последний «Глобус» Кубка России — у сенсационного чемпиона
«Не знал, что так получится». Последний «Глобус» Кубка России — у сенсационного чемпиона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android