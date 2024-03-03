Фото: Эдуарду Латыпову вручили награды Кубка России по биатлону

В Сети появилась фотография победителя общего зачёта Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024 Эдуарда Латыпова с супругой и дочерями.

На фотографии, которую опубликовал Союз биатлонистов России (СБР), семья запечатлена вместе с наградами бронзового призёра Олимпиады-2022. Большой хрустальный Кубок страны в руках держит его правообладатель, а Малый кубок за спринтерские гонки оказался у старшей из дочерей — Виктории.

Эдуард Латыпов с семьёй Фото: СБР

Эдуард и Дарья Латыповы сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у пары родился первый ребёнок —дочь Виктория. Вторая дочь Латыповых Арина появилась на свет в августе прошлого года. Крёстными родителями младшей дочери стали биатлонисты Максим Цветков и Любовь Калинина.