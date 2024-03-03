Видео: Кристиансен вырвал победу у Самуэльссона в финишном створе сингл-микста

Сегодня, 3 марта, сборная Норвегии по биатлону победила в одиночной смешанной эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2023/2024 в Хольменколлене.

Судьба гонки решилась в финишном створе. Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен сократил отставание от лидировавшего Себастиана Самуэльссона из сборной Швеции и благодаря разножке вырвал победу с преимуществом в 0,1 секунды.

Бронзовые награды гонки завоевал дуэт Суви Минкиннен и Отто Инвениуса из Финляндии. Они проиграли лидерам 31,3 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. На четвёртом месте финишировала Швейцария, Франция стала пятой, а Германия — шестой. Биатлонисты из сборной Италии заняли 13-е место.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.