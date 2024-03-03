Видео борьбы Мартина Понсилуомы и Йоханнеса Бё за серебро в смешанной эстафете

Сегодня, 3 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошла смешанная эстафета. Уверенную победу в ней одержала сборная Франции, финишировавшая с преимуществом в полминуты. Однако за второе место борьба шла в самом конце дистанции: швед Мартин Понсилуома на заключительном подъёме ушёл от пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Бё и вырвал серебро для своей команды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с борьбой Понсилуомы и Бё-младшего за серебро в смешанной эстафете.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен

Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7.5 км

1. Франция (Жулия Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — 1:03.48,6 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Швеция (Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — отставание 32,2 секунды (0+8).

3. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ида Льен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) +35,9 (1+10).

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