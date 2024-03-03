Самуэльссон: кто-то проверял фотофиниш супермикста? Это не норвежский фотошоп?

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о своём поражении на финише супермикста на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В самом конце гонки спортсмен, бежавший в команде с Анной Магнуссон, уступил золото норвежцу Ветле Шосте Кристиансену, выступавшему с Юни Арнеклейв.

«Кто-то проверял фотофиниш? Это не норвежский фотошоп? Нет, чёрт возьми, это ужасно. Я сдал в конце, но чувствовал, что мне хватит дистанции. Когда оставалось пройти десять метров, я подумал, что у меня всё получилось. Однако я провалился технически и совсем глуп. А там и Кристиансен шёл с очень высокой скоростью», — приводит слова Самуэльссона шведское издание SVT.

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