«Было очень приятно обыграть Норвегию». Понсилуома — о серебре в смешанной эстафете

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома, двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр, высказался о серебре, вырванном у норвежской команды в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен на последних метрах дистанции сумел обогнать пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Бё.

«Перед гонкой я думал о том, что буду внимательно следить за Йоханнесом Бё, потому что он вчера обыграл Себастиана Самуэльссона, но я обычно обыгрывал Себбе. Я отставал, но выложился на последнем подъёме и заметил, что Бё не держится за мной, и мне оставалось только работать. Было очень приятно обыграть Норвегию.

В начале стрельбы было очень ветрено, и я долго стоял с затёкшими ногами. Но было здорово закрыть все три мишени дополнительными патронами на последнем огневом рубеже», — приводит слова спортсмена SVT.

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