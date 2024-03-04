Самуэльссон — о поездке на этапы КМ в Северную Америку: купил билет в бизнес-класс

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что полетит на североамериканские этапы Кубка мира по биатлону в бизнес-классе.

«Я купил билет в бизнес-класс несколько недель назад. Для меня это вопрос профессионализма. Я тренируюсь всё лето и осень, чтобы выступать как можно лучше. Поэтому мне приходится немного вложиться, чтобы поездка прошла хорошо. Думаю, я получу от этого выгоду», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Напомним, в Северной Америке пройдут два заключительных этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. С 8 по 10 марта биатлонисты будут выступать на этапе в Уосатче (США), а с 14 по 18 марта пройдёт этап соревнований в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.