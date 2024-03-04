Йоханнес Бё: надеюсь добраться в Северную Америку бесплатно

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался о предстоящей поездке на этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в США и Канаде.

«Я понял, что можно получить место на самолёте, если занимаешь первое место в общем зачёте. Надеюсь, что доберусь в Северную Америку бесплатно и у нас получится хорошее путешествие через Атлантику. Уверен, что на соревнованиях всё пройдёт хорошо. На этапах в Северной Америке условия будут одинаковыми для всех. Посмотрим, кто адаптируется лучше всех», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, в Северной Америке пройдут два заключительных этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. С 8 по 10 марта биатлонисты будут выступать на этапе в Уосатче (США), а с 14 по 18 марта пройдёт этап соревнований в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.