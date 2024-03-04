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Понсилуома: у Самуэльссона всё хорошо с деньгами, и он любит их тратить

Понсилуома: у Самуэльссона всё хорошо с деньгами, и он любит их тратить
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в масс-старте, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома отреагировал на тот факт, что Себастиан Самуэльссон полетит в США отдельно от команды, бизнес-классом, на который потратит личные деньги. Это обойдётся шведу в € 2,7 тыс.

«Я, наверное, нахожусь не в лучшем финансовом положении для этого. Себбе, вероятно, купил моё место. У него всё хорошо с финансами, и он любит тратить деньги», — приводит слова Понсилуомы SVT.

Напомним, в Северной Америке пройдут два заключительных этапа Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024. С 8 по 10 марта биатлонисты будут выступать на этапе в Уосатче (США), а с 14 по 18 марта пройдёт этап соревнований в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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