Самуэльссон доплатил за бизнес-класс в самолёте € 2500, чтобы сделать полёт комфортным

Шведский лыжник Себастиан Самуэльссон доплатил за своё место в бизнес-классе € 2500, чтобы добраться до следующего этапа Кубка мира по биатлону в Уосатче (США).

«Да, я действительно купил билет несколько недель назад. Для меня это про профессионализм. Я тренируюсь всё лето и осень, чтобы выступить как можно лучше. Тогда мне придётся немного вложиться, чтобы совершить хорошую поездку, и я думаю, что получу от этого выгоду», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Норвежская сборная хочет сэкономить на этом деньги. По словам её представителей, есть укомплектованный самолёт для полёта и туда будут помещены 12 спортсменов — шесть мужчин и шесть женщин.

Отметим, что поездка в США для спортсменов из Швеции и Норвегии будет весьма сложной из-за большой разницы в часовых поясах и необходимости быстрого восстановления.