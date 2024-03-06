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Софи Шово не выступит на этапе КМ в США из-за проблем с разрешением на въезд в страну

Софи Шово не выступит на этапе КМ в США из-за проблем с разрешением на въезд в страну
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Французская биатлонистка Софи Шово не сможет принять участия в гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Уосатче (США), сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов Франции на странице в соцсетях.

Разрешение на въезд в США (ESTA) французской спортсменки было признано недействительным. Сообщается, что это могло быть связано с поездкой Шово на Кубу.

Шово выступит на следующем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024, который пройдёт в Канморе (Канада). Этап Кубка мира в США пройдёт с 8 по 10 марта. В программу соревнований войдут спринтерские гонки, пасьюты, а также мужская и женская эстафеты.

Шово занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин. Лидером общего зачёта является норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

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