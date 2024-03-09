Норвежцы одержали 12-ю победу подряд в мужских эстафетах на Кубке мира

В пятницу, 8 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира в США прошла мужская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии, которая опередила соперников на финише почти на полминуты, несмотря на три штрафных круга.

Для норвежцев это уже 12-я подряд победа в мужских эстафетах в рамках Кубка мира. В последний раз они не выигрывали эту гонку ещё в начале января 2022 года, когда на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) золото завоевали российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

При этом сборная Норвегии уже второй год подряд проигрывает эстафету на чемпионате мира: она не смогла завоевать золото как в 2023-м, так и в 2024 году.

Норвежцы выиграли все эстафеты в сезоне-2023/2024 и в седьмой раз подряд возьмут «Малый хрустальный глобус» в зачёте мужских эстафет. В последний раз они не брали этот титул в сезоне-2016/2017, когда его завоевала сборная России.

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