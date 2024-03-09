«Это труднейший вызов для всех». Йоханнес Бё — об этапе КМ в США

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался об этапе Кубка мира в Солджер-Холлоу (США).

«Другие этапы, на которых мы выступаем, – ничто по сравнению с Северной Америкой. Это труднейший вызов для всех биатлонистов», — приводит слова Йоханнеса Бё TV 2.

Напомним, 8 марта в США стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Победителем мужской эстафеты стала сборная Норвегии; команда выиграла у соперников больше 26 секунд. Второе место у Италии, а третье — у Германии. В женском спринте победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше.

Сегодня, 9 марта, на этапе Кубка мира в американском Солджер-Холлоу состоятся женская эстафета 4х6 км и мужская спринтерская гонка на 10 километров.