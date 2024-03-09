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Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону
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Сборная Норвегии, в состав которой входили Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, выиграла женскую эстафету, проходившую в рамках восьмого этапа Кубка мира в США. Спортсменки по ходу гонки не заходили на штрафные круги и использовали только пять дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли немецкие биатлонистки. Они уступили норвежкам 17,2 секунды с семью дополнительными патронами. Замкнули тройку лидеров представительницы Швеции, которые, использовав десять дополнительных патронов, проиграли победительницам ровно 42 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США
Женщины. Эстафета 4х 6 км

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:04:15,5 (ноль штрафных кругов + пять дополнительных патронов).
2. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротьян, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — отставание 17,2 секунды (0 + 7).
3. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) + 42,0 (0 + 10).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
09 марта 2024, суббота. 22:25 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Швеция
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