Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии, в состав которой входили Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, выиграла женскую эстафету, проходившую в рамках восьмого этапа Кубка мира в США. Спортсменки по ходу гонки не заходили на штрафные круги и использовали только пять дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли немецкие биатлонистки. Они уступили норвежкам 17,2 секунды с семью дополнительными патронами. Замкнули тройку лидеров представительницы Швеции, которые, использовав десять дополнительных патронов, проиграли победительницам ровно 42 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США

Женщины. Эстафета 4х 6 км

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:04:15,5 (ноль штрафных кругов + пять дополнительных патронов).

2. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротьян, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — отставание 17,2 секунды (0 + 7).

3. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) + 42,0 (0 + 10).

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