Тандреволд — об эстафете: перед стартом я сказала девочкам, что нам нужно победить

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала победу своей сборной в заключительной женской эстафете сезона-2023/2024, проходившей в субботу, 9 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира в США.

«Это невероятная победа. Я сказала девочкам перед стартом, что сегодня нам нужно победить. Поэтому, думаю, мне стоит повторять это чаще, потому что это действительно сработало.

Я впечатлена борьбой юной немецкой биатлонистки Юлии Кинк. Было очень сложно удерживать её позади. Она всегда была рядом. Когда я промахнулась на стрельбе стоя, я поняла, что нужно закрывать мишень дополнительными патронами. Я слышала, что Эльвира Эберг была очень сильна на трассе, нам нужно было быть впереди Швеции, поэтому давление было высоким. И я была по-настоящему счастлива, когда закрыла все мишени на огневом рубеже», — приводит слова Тандреволд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, норвежки выиграли «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет в этом сезоне.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.