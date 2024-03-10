Эрик Перро выиграл спринт на Кубке мира по биатлону, Йоханнес Бё стал 17-м

В Уосатче (США) завершился мужской спринт на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победителем в этой гонке стал французский биатлонист Эрик Перро. Спортсмен отстрелял оба рубежа без промахов и преодолел дистанцию за 22:19.8.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен, промахнувшийся дважды на втором рубеже. Биатлонист завершил дистанцию с отставанием в +3,9 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Йохан-Олав Ботн. Он отстал от серебряного призёра на 7,4 секунды. Ближе всего к лидерам удалось подобраться норвежцу Стурле Холму Легрейду, он занял четвёртое место.

Лидер общего зачёта Йоханнес Бё завершил спринт 17-м, допустив по два промаха на обоих рубежах.

Биатлон. Кубок мира — 2023/2024, восьмой этап, Уосатч, США. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) — 22:19.8 (без промахов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 22:23.7 (отставание +3.9).

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 22:31.1 (+11.3).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 22:32.7 (+12.9).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 22:36.1 (+16.3).

6. Кэмпбелл Райт (США) — 22:39.8 (+20.0).