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Тарьей Бё остался лидером в зачёте спринтерских гонок на КМ по биатлону

Тарьей Бё остался лидером в зачёте спринтерских гонок на КМ по биатлону
Тарьей Бё
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Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё остался лидером малого зачёта в программе спринтерских гонок.

По итогам шести из семи стартов спортсмен набрал 324 очка. На втором месте расположился ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, а третье место занимает немецкий спортсмен Бенедикт Долль.

Кубок мира. Малый зачёт спринтерских гонок. Мужчины:

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 324 очка.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 302.
3. Бенедикт Долль (Германия) — 283.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 234.
5. Филипп Наврат (Германия) — 230.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 219.

Заключительной гонкой, по итогам которой станет известен обладатель МХГ, станет спринт в рамках девятого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.

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