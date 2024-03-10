Тарьей Бё остался лидером в зачёте спринтерских гонок на КМ по биатлону

Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё остался лидером малого зачёта в программе спринтерских гонок.
По итогам шести из семи стартов спортсмен набрал 324 очка. На втором месте расположился ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, а третье место занимает немецкий спортсмен Бенедикт Долль.
Кубок мира. Малый зачёт спринтерских гонок. Мужчины:
1. Тарьей Бё (Норвегия) — 324 очка.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 302.
3. Бенедикт Долль (Германия) — 283.
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 234.
5. Филипп Наврат (Германия) — 230.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 219.
Заключительной гонкой, по итогам которой станет известен обладатель МХГ, станет спринт в рамках девятого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.