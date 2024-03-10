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Норвежец Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU

Норвежец Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU
Матс Эвербю
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Норвежский биатлонист Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2023/2024.

23-летний спортсмен набрал 1325 очков и завоевал десять личных наград, три из которых с золотым отливом. На втором месте расположился Йохан-Олав Ботн, а на третьей позиции — Мартин Невланд (оба — Норвегия).

Общий зачёт Кубка IBU. Сезон-2023/2024. Мужчины:

1. Матс Эвербю (Норвегия) — 1325 очков.
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 1135.
3. Мартин Невланд (Норвегия) — 1037.
4. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 980.
5. Исак Фрей (Норвегия) — 917.
6. Данило Ритмюллер (Германия) — 710.
7. Лукас Фрацшер (Германия) — 655.
8. Симон Кайзер (Германия) — 621.
9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 538.
10. Даниэле Каппеллари (Италия) — 436.

В сезоне-2023/2024 на Кубке IBU было 23 старта, которые шли в общий зачёт.

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