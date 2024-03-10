Норвежец Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU

Норвежский биатлонист Матс Эвербю стал победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2023/2024.

23-летний спортсмен набрал 1325 очков и завоевал десять личных наград, три из которых с золотым отливом. На втором месте расположился Йохан-Олав Ботн, а на третьей позиции — Мартин Невланд (оба — Норвегия).

Общий зачёт Кубка IBU. Сезон-2023/2024. Мужчины:

1. Матс Эвербю (Норвегия) — 1325 очков.

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 1135.

3. Мартин Невланд (Норвегия) — 1037.

4. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 980.

5. Исак Фрей (Норвегия) — 917.

6. Данило Ритмюллер (Германия) — 710.

7. Лукас Фрацшер (Германия) — 655.

8. Симон Кайзер (Германия) — 621.

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 538.

10. Даниэле Каппеллари (Италия) — 436.

В сезоне-2023/2024 на Кубке IBU было 23 старта, которые шли в общий зачёт.