Бьорндален: хотел бы сейчас услышать разговоры братьев Бё. Думаю, это ментальный террор

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален высказался о борьбе Йоханнеса и Тарьея Бё за победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне — 2023/2024.

«Думаю, Йоханнес немного драматизирует, но он ничего не получает даром. Даже если ему тяжело, он будет бороться. Если ему удастся сконцентрироваться, у него всё получится.

На каждое соревнование братья Бё должны идти как на битву за жизнь. Тарьей не может потерпеть неудачу ни в одной из четырёх оставшихся гонок, если хочет, чтобы у него были шансы. Да, у него нож у горла. У Йоханнеса тоже, но немного по-другому.

Было бы забавно оказаться сейчас мухой на стене отеля. Я хотел бы услышать разговоры между братьями. Потому что, думаю, там начался ментальный террор», — приводит слова Бьорндалена TV2.

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