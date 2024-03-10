Жанмонно: здорово! Люблю пересекать финишную черту первой после борьбы на финише

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Уосатче (США). Спортсменка на самом финише вырвала золото у итальянки Лизы Виттоцци, оставив соперницу позади на 0,4 секунды.

«Это здорово! Люблю пересекать финишную черту первой после борьбы на финише. Однако я немного разочарована небольшим столкновением с Лизой: в борьбе я коснулась её палки, но больше ничего не было, иначе я бы сошла с дистанции. Это единственное, чем я не очень горжусь, но в основном это была хорошая гонка», — приводит слова Жанмонно издание Fondo Italia со ссылкой на эфир IBU.

Третьей к финишу пришла ещё одна французская спортсменка, Жулия Симон, проигравшая Жанмонно 1 минуту и 1 секунду.

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