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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Жаклен — третий

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсмен прошёл гонку с одним промахом и на финише на 6,4 секунды опередил своего старшего брата Тарьея Бё, трёхкратного чемпиона Олимпиад, закончившего гонку с двумя ошибками на стрельбе.

Замкнул тройку лидеров серебряный призёр Олимпийских игр из Франции Эмильен Жаклен. Он проиграл Бё-младшему 7,1 секунды с тремя штрафными кругами.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30.02,0 (один промах).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 6,4 секунды (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +7,1 (3).

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