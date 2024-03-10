Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
20:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Жаклен — третий

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в США, Жаклен — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсмен прошёл гонку с одним промахом и на финише на 6,4 секунды опередил своего старшего брата Тарьея Бё, трёхкратного чемпиона Олимпиад, закончившего гонку с двумя ошибками на стрельбе.

Замкнул тройку лидеров серебряный призёр Олимпийских игр из Франции Эмильен Жаклен. Он проиграл Бё-младшему 7,1 секунды с тремя штрафными кругами.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30.02,0 (один промах).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 6,4 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +7,1 (3).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Уосатч, США
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 марта 2024, воскресенье. 20:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
30:02.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+6.4
3
Эмильен Жаклен
Франция
+7.1
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android