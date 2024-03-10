Кубок мира, мужчины, зачёт гонок преследования: Йоханнес Бё лидирует с солидным отрывом

Сегодня, 10 марта, в Уосатче (США) завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. В финальный день соревнований прошла гонка преследования у мужчин, по итогам которой был обновлён зачёт этой дистанции. Лидерство в нём с солидным отрывом удержал победитель сегодняшней гонки — пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с зачётом гонок преследования у мужчин после предпоследней дистанции этого вида в сезоне — 2023/2024.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования после восьмого этапа
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 401.
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 330.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 305.
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 286.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 278.
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 240.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 224.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 221.
9. Эмильен Жаклен (Франция) — 214.
10. Томмазо Джакомель (Италия) — 190.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.