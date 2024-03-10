Кубок мира, мужчины, зачёт гонок преследования: Йоханнес Бё лидирует с солидным отрывом

Сегодня, 10 марта, в Уосатче (США) завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. В финальный день соревнований прошла гонка преследования у мужчин, по итогам которой был обновлён зачёт этой дистанции. Лидерство в нём с солидным отрывом удержал победитель сегодняшней гонки — пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с зачётом гонок преследования у мужчин после предпоследней дистанции этого вида в сезоне — 2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования после восьмого этапа

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 401.

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 330.

3. Тарьей Бё (Норвегия) — 305.

4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 286.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 278.

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 240.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 224.

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 221.

9. Эмильен Жаклен (Франция) — 214.

10. Томмазо Джакомель (Италия) — 190.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.