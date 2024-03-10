Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
20:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира, мужчины, зачёт гонок преследования: Йоханнес Бё лидирует с солидным отрывом

Кубок мира, мужчины, зачёт гонок преследования: Йоханнес Бё лидирует с солидным отрывом
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 марта, в Уосатче (США) завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. В финальный день соревнований прошла гонка преследования у мужчин, по итогам которой был обновлён зачёт этой дистанции. Лидерство в нём с солидным отрывом удержал победитель сегодняшней гонки — пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с зачётом гонок преследования у мужчин после предпоследней дистанции этого вида в сезоне — 2023/2024.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования после восьмого этапа

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 401.
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 330.
3. Тарьей Бё (Норвегия) — 305.
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 286.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 278.
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 240.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 224.
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 221.
9. Эмильен Жаклен (Франция) — 214.
10. Томмазо Джакомель (Италия) — 190.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
О боже, Лу! Реактивная француженка роскошно разобралась с Виттоцци в финишном створе
О боже, Лу! Реактивная француженка роскошно разобралась с Виттоцци в финишном створе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android