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Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в США

Йоханнес Бё прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в США
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, прокомментировал свою победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсмен начал борьбу на 17-й позиции, но смог финишировать в пасьюте первым.

«Четвёртая победа в пасьюте в сезоне? Да, это сумасшедший путь. Вчера в спринте я был в режиме отпуска. Расстраивает, что мне нужен был неудачный опыт, чтобы поднять свой уровень, довести себя до предела. Я бы хотел всё время выкладываться на максимум, но это тяжело. Вчера был сложный день. Я долго восстанавливался, просто ушёл в себя и стал Бэтменом этим утром!

Финальный круг? У меня были очень хорошие лыжи… Потрясающие лыжи. После второй стрельбы лёжа я очень легко прошёл два круга, поэтому на финише у меня было много сил», — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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