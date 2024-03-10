«Кажется, я слишком много думаю». Тандреволд — о шести промахах в пасьюте на КМ в США

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё неудачное выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в США. Спортсменка по ходу дистанции допустила шесть промахов и финишировала только 11-й.
«Это было очень плохо. Я не смогла сохранить спокойствие, у меня сильно тряслась винтовка. Вместо того чтобы сбросить груз с плеч, я начала думать. А потом у меня стали дрожать ноги.
Я долго была на стрельбе. Наверное, потому, что много двигалась. Я знала, что даже с двумя промахами могу бороться. Но когда промахнулась в третий раз, мне стало страшно, я начала трястись. Поэтому такой результат.
Мне кажется, я слишком много думаю о последствиях. Мне нужно просто действовать», — приводит слова Тандреволд TV2.
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