Вайцеховская — о Гараничеве: он добился бы больших результатов, бегая за страны Европы

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о карьере олимпийского призёра Евгения Гараничева. По словам специалиста, результаты спортсмена могли бы быть лучше, если бы он был центральной фигурой в сборной или, например, бегал за европейские страны, а не за Россию, где так и не смог до конца раскрыть свой потенциал.

Напомним, сегодня, 13 марта, стало известно, что этот соревновательный сезон — последний для Гараничева.

«За годы, что мы знакомы с Евгением, я не раз думала, что по своему характеру, отношению к себе и биатлону он очень сильно напоминает великого Уле-Эйнара Бьорндалена…

Известный тюменский тренер Максим Кугаевский как-то сказал мне о Евгении Гараничеве: «У него есть свои очень жёсткие принципы. Он не пьёт, не курит, не позволяет себе никаких развлечений. Всё чётко разложено по полкам: отбой, подъём, тренировка, железная дисциплина. С одной стороны, это хорошо, но, с другой, — плохо. Потому что любая тренерская ошибка – неважно, моя ли это ошибка или тренера сборной, – сразу приводит к плачевному результату. Гараничеву ведь даже в голову не приходит, что тренерское задание можно не выполнить…

И, возможно, Гараничев мог бы прожить совершенно другую спортивную жизнь, бегай не в России, а в Европе. Но в российской сборной Гараничев никогда не был центральной фигурой. Соответственно, и подготовка строилась с прицелом не на него. Вот и пришлось большей частью выживать, думать не столько о результате, сколько выбираться из-под чужих нагрузок», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.