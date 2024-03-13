Шово: хочу взять реванш за прошлую неделю. Надеюсь, что буду свежее своих соперниц

Французская биатлонистка Софи Шово, пропустившая этап Кубка мира по биатлону в Уосатче из-за отказа в разрешении на въезд в США, рассказала о подготовке к этапу соревнований в Кэнморе (Канада) и целях на предстоящие гонки. Спортсменка уже прибыла в Канаду.

«Я воспользовалась возможностью потренироваться. Ещё встретилась с родителями и друзьями, и это помогло мне выкинуть из головы негативные мысли. Условия на этапе Кубка мира в США не выглядели простыми. Я общалась с подругами по команде, и они сказали, что им было очень тяжело во время спринта. Поэтому я сказала себе, что, возможно, эта ситуация с пропуском этапа дала мне определённое преимущество. Я смогла отдохнуть и подготовиться к финалу сезона. Надеюсь, что буду свежее своих соперниц (смеётся).

Мне бы очень хотелось взять реванш за прошлую неделю, потому что до этого мои результаты были хорошими. Эта ситуация с пропуском этапа в США взбесила меня, и теперь я хочу вернуться на подиум в Кэнморе», — приводит слова Шово Eurosport.