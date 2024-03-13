Поварницын — о патронах: моя «боевая» партия закончилась в Уфе

Чемпион мира среди юниоров Александр Поварницын рассказал о проблемах российских биатлонистов с поиском патронов для соревнований.

«Перед стартом сезона наши оружия отстреливают, чтобы подобрать боевую партию патронов. Не все патроны подходят тому или иному стволу. Есть партии, которые вообще не будут хорошо себя показывать на любой винтовке — их отбраковывают. По результатам отстрелов выбирается та партия паторонов, с которой оружие показало наименьший разброс. С ней и предстоит бегать сезон. Сейчас намного сложнее получить хороший отстрел, так как запасов качественных патронов становится всё меньше. Моя «боевая» партия патронов закончилась на соревнованиях в Уфе. Пришлось прибегнуть к «отстрелу», — сообщил Поварницын в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов».

Кубок России по биатлону-2023/2024 завершился 3 марта. Чемпионат России пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.