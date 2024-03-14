Кугаевский — о предстоящем ЧР по биатлону: самое главное, чтобы все были здоровы

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России. Специалист отказался давать медальный прогноз и подчеркнул, что главное для него — здоровье подопечных.

«По вопросу, сколько медалей ждать, не ко мне, а в церковь (улыбается). Предсказать это я не могу. Но могу уверить, что мы будем бороться. Насколько известно, тюменская мужская команда — лучшая в России. Надеемся, что и дома наши спортсмены продемонстрируют хорошие результаты. Рассчитываем на Александра Логинова, на Евгения Гараничева, Александра Поварницына, Вадима Истамгулова и Вячеслава Малеева. Самое главное, чтобы все были здоровы. Женскую команду будет представлять Виктория Сливко — одна из лучших биатлонисток России. Молодая Ксения Шнейдер, хорошо прибавившая в этом году. Также Ульяна Нигматуллина, двукратная олимпийская медалистка, Анна Грухвина, которая перешла к нам из лыжных гонок. И первые успехи уже есть — в женской эстафете Анна стала бронзовым призёром на первой Спартакиаде сильнейших. Также мы планируем привлечь трёх юниорок: Елизавету Фролову, Камилу Вовк и Маргариту Болдыреву. У девчонок — отличный ход. Они мощные молодые спортсменки, которые, думаю, смогут усилить нашу команду», — сказал он в интервью «Тюменской арене».

Чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.

Ранее Максим Кугаевский рассказал, чем хотел бы заниматься Евгений Гараничев после завершения карьеры в спорте.