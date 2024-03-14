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Виттоцци приблизилась к Тандреволд в общем зачёте за две гонки до финиша КМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сократила отставание в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2023/2024 от норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.

По итогам спринтерской гонки в рамках девятого этапа КМ в Кенморе (Канада) Виттоцци и Тандреволд разделяют семь очков. На третьем месте расположилась француженка Жюстин Бреза-Буше, которая отстала от лидера на 73 балла.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Общий зачёт. Женщины:

1. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 988 очков.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 981.

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 915.

4. Жулия Симон (Франция) — 908.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 903.

6. Лена Хекки (Швейцария) — 791.

Напомним, Лиза Виттоцци стала победительницей спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Кенморе (Канада), а Ингрид Ландмарк Тандреволд заняла 17-е место.

Заключительный этап КМ по биатлону продолжится гонкой преследования и завершится масс-стартом.