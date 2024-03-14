Виттоцци приблизилась к Тандреволд в общем зачёте за две гонки до финиша КМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сократила отставание в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2023/2024 от норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.
По итогам спринтерской гонки в рамках девятого этапа КМ в Кенморе (Канада) Виттоцци и Тандреволд разделяют семь очков. На третьем месте расположилась француженка Жюстин Бреза-Буше, которая отстала от лидера на 73 балла.
Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Общий зачёт. Женщины:
1. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 988 очков.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 981.
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 915.
4. Жулия Симон (Франция) — 908.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 903.
6. Лена Хекки (Швейцария) — 791.
Напомним, Лиза Виттоцци стала победительницей спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Кенморе (Канада), а Ингрид Ландмарк Тандреволд заняла 17-е место.
Заключительный этап КМ по биатлону продолжится гонкой преследования и завершится масс-стартом.