Тандреволд прокомментировала победу в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону

Обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок в сезоне-2023/2024, биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировал завоевание титула. По словам норвежской спортсменки, она много лет пыталась улучшить результаты в спринте.

«На протяжении многих лет я боролась с этой дистанцией (спринт — Прим. «Чемпионата») и вдруг в этом сезоне она стала моей лучшей дистанцией.

Часто думаешь только об общем зачёте, но забываешь обо всём хорошем, что было в этом сезоне», — приводит слова спортсменки NRK.

Спортсменка набрала 418 очков в малом зачёте по итогам семи гонок. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза-Буше, а на третьем месте расположилась итальянка Лиза Виттоцци.

Это первый титул по итогам спринтерских гонок на Кубке мира для норвежской спортсменки. В сезоне-2023/2024 Ингрид Тандреволд дважды выигрывала спринтерскую гонку. Это случилось на этапах КМ в Хохфильцене (Австрия) и Рупольдинге (Германия). Столько же раз она финишировала второй. Серебряную награду норвежка получила за гонки в Ленцерхайде (Швейцария) и Солджер-Холлоу (Норвегия).