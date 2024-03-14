Виттоцци — о победе в спринте: я так сильно хотела этой победы

Биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала победу в спринтерской гонке в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира по биатлону — 2023/2024 в Кенморе (Канада). Спортсменка не допустила ни одного промаха и финишировала с преимуществом в 5,5 секунды от ближайшей преследовательницы Лу Жанмонно (Франция).
«Наконец-то мне удалось выиграть спринт. Возможно, последний раз это было четыре-пять лет назад. Я действительно горжусь. Провела идеальную гонку, так что я действительно счастлива. Я ушла со стрельбища с отставанием в одну секунду, поэтому старалась изо всех сил. Чувствовала себя хорошо. Я так сильно хотела этой победы и приложила все усилия, что у меня были», — приводит слова спортсменки Международный союз биатлонистов (IBU).
Тем самым, итальянская биатлонистка сократила отставание в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2023/2024 от норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменок разделяют семь очков. На третьем месте расположилась француженка Жюстин Бреза-Буше, которая отстала от лидера на 73 балла.
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