Биатлонист Смольский: главная цель — забрать Кубок Содружества

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Антон Смольский рассказал о главной целе на концовку биатлонного сезона. По словам белорусского спортсмена, важной задачей является победа в общем зачёте Кубка Содружества.

«Главная цель для меня — забрать Кубок Содружества. Но при этом понимаю, что важный старт для нас — это чемпионат России в Тюмени. Поэтому готовлюсь к финишному отрезку сезона так, чтобы все гонки пробежать качественно», — приводит слова Смольского Sport5.by.

Антон Смольский является лидером общего зачёта Кубка содружества — 2023/2024. Он выигрывает 25 очков у идущего вторым Эдуарда Латыпова. Финальный этап турнира пройдёт в Мурманске с 12 по 14 апреля. В рамках заключительной части соревнований биатлонисты пробегут спринт, гонку преследования и масс-старт.