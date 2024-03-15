Смольский — о возвращении на Кубок мира: мы не ждём на чемоданах

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, биатлонист Антон Смольский поделился мнением насчёт возможного возвращения белорусских биатлонистов на международную арену. Спортсмен считает, что перед поездкой на Кубок мира необходимо будет принять обдуманное решение.

«Конечно, не теряем надежды и надеемся, что положительные моменты о нашем допуске к международным стартам вскоре появятся. В любой момент в IBU может пройти собрание, и там примут решение нас допустить.

Сначала всё взвесим? Конечно. Мы и не ждём на чемоданах, чтобы тут же поехать на Кубок мира. Ведь условия, которые нам могут выдвигаться и выдвигаются, не всегда соответствуют каким-то человеческим понятиям. Мы тоже люди, и у нас есть эмоции и чувства. Все условия, предложенные IBU, будут обсуждаться внутри нашего спорта. И только тогда можем вернуться в число участников Кубка мира», — приводит слова спортсмена Sport5.by.

Напомним, 18 февраля белорусские спортсмены стали третьими в эстафете, но официально не попали в число призёров Спартакиады сильнейших — 2024. Тогда сборная Башкортостана, ставшая третьей, приняла решение отдать бронзовые медали команде Беларуси.