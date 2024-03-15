Смольский — о доминировании норвежцев: гонки становятся скучными, предсказуемыми

Лидер сборной Беларуси по биатлону, серебряный призёр ОИ-2022 в Пекине (Китай) Антон Смольский считает, что доминирование норвежцев делает гонки Кубка мира предсказуемыми и скучными. Также, он поддержал Уле-Эйнара Бьорндалена, который заявил, что доминирование одной сборной — вредно для спорта. А ситуация в биатлоне может стать такой же катастрофичной, как и в лыжных гонках.

«Новых имён появляется очень мало, поскольку такие ведущие страны, как Норвегия, Франция, Швеция, Германия имеют большое преимущество, а Норвегия и вовсе доминирует. Даже если посмотреть зачёт среди мужчин, там первая шестерка —исключительно норвежские спортсмены. Возможно, это бьёт по зрительскому интересу, поскольку гонки становятся предсказуемыми и где-то даже скучными. Мне кажется, Бьорндален прав, ведь когда ты включаешь старт, то топ-10 угадаешь наверняка», — сказал Смольский в интервью Sport5.by.

Биатлонисты из сборной Норвегии занимают первые шесть мест в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2023/2024.