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Виттоцци — о борьбе за БХГ: в финале сезона возможно всё, я буду верить в это до конца

Виттоцци — о борьбе за БХГ: в финале сезона возможно всё, я буду верить в это до конца
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди женщин.

«В финале сезона возможно всё. Биатлон прекрасен именно по этой причине. Я буду верить в это до конца. Кому посвящаю победу в спринте? Себе. Я переживаю лучший сезон в карьере, потому что мой психологический настрой изменился. Я осознала, что могу бороться за победу, и горжусь тем, что делаю в этом сезоне», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, благодаря победе в спринте на этапе Кубка мира в Канморе (Канада) Виттоцци сократила отставание от лидера общего зачёта соревнований норвежской биатлонистки Ингрид Тандреволд до семи очков. До конца сезона у женщин осталось две гонки — пасьют и масс-старт.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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