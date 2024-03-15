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Биатлонистка Шово — об отказе во въезде в США: я немного разозлилась на IBU

Биатлонистка Шово — об отказе во въезде в США: я немного разозлилась на IBU
Софи Шово
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Чемпионка мира по биатлону — 2024 французская биатлонистка Софи Шово поделилась подробностями ситуации, из-за которой она не смогла принять участие в восьмом этапе Кубка мира в американском Солджер-Холлоу. Спортсменке отказали во въезде из-за визовых проблем. Шово считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) должен был оказать помощь.

«Я была разочарована. Мне сказали, что я не могу сесть на самолёт в США. Мы сначала не поняли почему, но они сказали, что моя виза ESTA не подтверждена. Мы позвонили во французское посольство, но они не смогли найти решение.

Я немного разозлилась на IBU. Они не должны делать всю работу, но они должны помогать нам находить решения, если возникают проблемы», — приводит её слова SVT.

Шово принимает участие в гонках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024.

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