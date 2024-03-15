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Йоханнес Бё: у бога биатлона, Мартена Фуркада, тоже 83 победы на КМ. Постараюсь обогнать!

Йоханнес Бё: у бога биатлона, Мартена Фуркада, тоже 83 победы на КМ. Постараюсь обогнать!
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, прокомментировал свою победу в спринте на девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада), которая стала для него 83-й в карьере. Благодаря ей спортсмен сравнялся по числу побед на Кубке мира с французом Мартеном Фуркадом.

«Это был один из моих лучших спринтов, возможно, моя лучшая гонка в этом году. Мне правда очень понравилось. Мои лыжи были превосходны. Моя стрельба тоже была хороша. От старта до финиша я держал отличный темп и был полон энергии до самого конца.

83-я победа? Это много значит. Это тоже очень приятно. У бога биатлона, Мартена Фуркада, есть то же самое, поэтому это отличный день. Постараюсь обогнать его завтра!» — приводит слова Бё пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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