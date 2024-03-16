Йоханнес Бё превзошёл рекорд Бьорндалена по количеству побед в спринтах

Вчера, 15 марта, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт на 10 км на заключительном, девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Благодаря этому успеху Бё превзошёл рекорд соотечественника, восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтерских гонках. Теперь на счету Бё 37 побед в данной дисциплине, у Бьорндалена – 36.

Отметим, что на третьем месте по этому показателю идёт пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад с 23 победами. Также благодаря вчерашнему успеху Йоханнес Бё сравнялся с Фуркадом по количеству побед в личных гонках (83). У Бьорндалена 95 побед.

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