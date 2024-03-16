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Кубок мира, девятый этап, женщины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 16 марта, в Канморе (Канада) пройдёт женская гонка преследования на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся в 20:10 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом этой гонки.

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Канмор.

Гонка преследования, 10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Лиза Виттоцци (Италия).

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Лена Хекки (Швейцария)

4. Жулия Симон (Франция)

5. Ханна Эберг (Швеция)

7. Янина Хеттих (Германия)

8. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

17. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

23. Ванесса Фойгт (Германия)

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.