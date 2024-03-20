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Эмильен Жаклен: для меня большая честь участвовать в гонках с Йоханнесом Бё

Эмильен Жаклен: для меня большая честь участвовать в гонках с Йоханнесом Бё
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о пятикратном олимпийском чемпионе норвежском спортсмене Йоханнесе Бё.

«Йоханнес Бё — один из величайших биатлонистов мира. Он входит в группу из трёх легенд с Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Мартеном Фуркадом. Каждый период индивидуален, поэтому сравнивать их бесполезно, но Йоханнес определённо принадлежит к элите. Для меня большая честь участвовать в гонках с ним. Я могу только поздравить его с успехом в сезоне и порадоваться за него, потому что Йоханнес не только отличный биатлонист, но и очень хороший человек. Он прекрасный представитель нашего вида спорта и Норвегии», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

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