Софи Шово победила в масс-старте на чемпионате Франции, Жулия Симон — вторая

Французская биатлонистка Софи Шово победила в масс-старте на чемпионате Франции. Спортсменка по ходу дистанции допустила два промаха на стрельбе.

Второй к финишу пришла шестикратная чемпионка мира Жулия Симон, которая уступила сопернице 11,7 секунды с тремя ошибками на огневых рубежах. Замкнула тройку лидеров обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов в этом сезоне Лу Жанмонно. Она проиграла Шово ровно 21 секунду, зайдя на два штрафных круга.

Отметим, что четвёртой и пятой в гонке стали ещё две спортсменки, выступавшие в сезоне-2023/2024 на Кубке мира, — Жилонн Гигонна и Жанна Ришар.

Биатлон. Чемпионат Франции

Женщины. Масс-старт

1. Софи Шово (Франция) — 38.23,6 (два промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 11,7 секунды (3).

3. Лу Жанмонно (Франция) + 21,0 (2).